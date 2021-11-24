إزالة اشغالات الطرق وتمهيد الشوارع عقب انتهاء أعمال الغاز الطبيعى بإهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف برئاسة المحاسب نشأت معبد حملة مكبرة؛لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات محلات الملابس والمقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية.

كما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وحسب بيان لمحافظة بنى سويف.

وقامت الوحدة المحلية تحت إشراف ناصر غانم نائب رئيس المدينة بتكثيف الجهود لرفع الأتربة ومخلفات حفر خطوط الغاز الطبيعي وتمهيد الشوارع بالمدينة، فضلاً عن متابعة الأعمال اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز.

كما تم مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهي؛ لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة؛ وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.