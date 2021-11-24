أسعار النفط تسجل 82.59 دولار لبرنت و78.86 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 82.59 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.86دولار للبرميل.

وقررت حكومة اليابان أمس، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار الخام.

وحسب موقع سبوتنيك، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للصحفيين "نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي أعلن عن بيع النفط، حتى الآن تعاونا مع الولايات المتحدة معا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس اعتزامها طرح 1.5 مليون برميل من مخزونها الاحتياطى من النفط بالأسواق، فى إطار جهد دولى تقوده الولايات المتحدة لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض منها وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال متحدث باسم الحكومة إن المملكة المتحدة ستتيح الإمدادات لشركات النفط التى تحتاج لشرائه خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، والتى أشارت إلى أن المتبقى من المخزون الاستراتيجى من النفط بعد الطرح سيغطى طلب الوكالة الدولية للطاقة لأكثر من 90 يوما.