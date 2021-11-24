أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات.. انخفاض الطماطم لـ3 جنيهات

‎كتب مدحت وهبة

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏- ‎البسلة 10 جنيهات.

‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

‎- الجوافة 9 جنيهات.

‎- بلح بارحى 34 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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