أستاذ اقتصاد: استثمار الدولة فى القطاع الإنتاجى والخدمى أدى للنمو الاقتصادى

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد الشوادفى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الزقازيق الأسبق، أن المؤشرات الاقتصادية المصرية وفقا للتقارير المحلية والدولية في حالة تحسن، وهذا يعكس 3 أشياء أساسية، الأول أن تشغيل إدارة الاقتصاد الوطنى خلال الأربعة الأعوام الماضية قد تغير كثيرا ونمط التجارة قد تغير وبالتالي كان هناك استراتيجية لتشغيل الأصول غير المستغلة والاستفادة من كل الفرص الموجودة.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن السبب الثانى فى تحسن الاقتصاد المصرى، هو السياسات المالية والنقدية التي قامت بها الدولة المصرية فى سبيل معالجة بعض القضايا الأساسية، موضحًا أن السبب الثالث يتعلق بالاستثمار في قطاع الإنتاجى والقطاع الخدمى من خلال المشاركة الواضحة والموضوعية للقطاع الخاص والاستثمارى.

ولفت عميد كلية التجارة الزقازيق الأسبق، إلى أن كل هذا أدى إلى تحسين مستوى المؤشرات الاقتصادية وزيادة في معدل النتاج المحلى وكذلك في كل المؤشرات الخاصة بالنمو الاقتصادى.