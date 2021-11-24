أخبار مصر.. الداخلية: ضبط عصابة تتاجر فى الأعضاء البشرية يتزعمها 3 أطباء

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نجاح أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى، حيث يقوموا باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.

وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لانتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة، وأن جميع الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة ومديريات الطب البيطري وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة، ولضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي تصل إلى تعرض المنشأة للإغلاق ووقف الترخيص.

وزير الدفاع يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء.. فيديو وصور

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على متابعة منظومة العمل التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين، تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء، وذلك وفقاً لأحدث البرامج العلمية، ووسائل التدريب المتطورة التى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين، وأدار حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما أعرب عن سعادته بتفهم كافة عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب التى يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء .

التعليم: أسئلة امتحان ديسمبر لـ4 ابتدائى فيما درسه الطالب حتى منتصف نوفمبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل ستكون فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى حتى مناهج منتصف نوفمبر الجارى، على أن تضع الإدارات الأسئلة من البنوك المخصصة حتى مناهج 15 نوفمبر الجارى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

جامعة حلوان: توفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة للتطعيم ضد كورونا

أعلنت جامعة حلوان توفير لقاح فايزر للطلاب الذين لم يتخط سنهم 18 سنة بمستشفى الطلبة جامعة حلوان بجوار كلية الهندسة بحلوان، اعتباراً من الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، في ضوء توجه الدولة لتطعيم طلاب الجامعات، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الغير ملقحين إلى الجامعات وجهود جامعة حلوان لتوفير التطعيم، وماتم بالفعل من تطعيم 115000 من منتسبي جامعة حلوان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، واتحاد الطلاب.

شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، لذا سعت الجامعة لتوفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 عام، كما قدم الشكر للأطقم الطبية، على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.