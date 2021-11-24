أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء، والتي كان من أبرزها حركة البورصات العالمية والمحلية وأسواق المعادن الثمينة وحركة سوق الذهب في مصر، وفيما يلي استعراض لأهم الأخبار الاقتصادية...

وزير الاتصالات: لن نقبل المساس بحقوق المستخدمين فى صفقة فودافون

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لن يتم المساس بحقوق المستخدمين فى صفقة فودافون مصر.وأضاف الوزير - فى تصريحات صحفية له على هامش إطلاق شركة klayyTech لتكنولوجيا المعلومات - أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دوره تنظيما فى إطار العلاقات الدائرة بين الشركات.

وكانت مجموعة فودافون العالمية عن أعلنت مؤخرا عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهى الشركة التابعة لها فى جنوب إفريقيا.

وفيما يخص فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى تصل نسبتها إلى 10%، أكد الوزير أن القرار يشجع التصنيع المحلى ويساهم فى انضباط السوق وتشجيع الشركات الجادة التى تعمل فى السوق المصرى.

وأوضح الوزير أن هناك أعمال تشاركية مع الوزارات كافة في إطار انتقال وتدريب العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة.وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 2200 برج محمول في إطار مشروع حياة كريمة موزعة في مختلف المحافظات المصرية، فيما تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 1300 برج محمول حاليا.

تفاصيل منتدي الأعمال المصري البحريني افتتح المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظيره البحريني أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أمس الثلاثاء منتدى الأعمال المصري البحريني بمشاركة سفير مملكة البحرين في مصر هشام بن محمد الجودر، والوزير المفوض محمد ضياء مدير شئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بوزارة الخارجية والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وشارك في المنتدي وفد من 22 رجل أعمال ورؤساء كبرى الشركات البحرينية في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والصناعة والتجارة والبنوك و المنسوجات والأثاث والمستلزمات الطبية والكيماويات والرخام وغيرها. وتضمن المنتدى جلسات استماع حول الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدن العمرانية الجديدة ومشروعات صندوق مصر السيادي حيث تم التباحث حول الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار البحريني في القطاعات الاقتصادية المختلفة. هذا وأعدت جمعية رجال الأعمال المصريين أجندة بأهم الاجتماعات والزيارات للوفد البحريني حيث تم عقد لقاءا مع محافظ البنك المركزي المصري المهندس طارق عامر حيث بحث الوفد سبل التعاون المشترك في مختلف المناحي الاقتصادية وعلي رأسها التعاون في القطاعات المالية والمصرفية حيث اقترح الوفد البحريني دراسة انشاء بنك مصرى بحريني وتأسيس أفرع للبنوك المصرية في البحرين. كما التقى الوفد برئيس إتحاد الصناعات محمد السويدي وتم عقد لقاءا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال زيارة لمقر الهيئة للتعريف علي الخريطة الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المختلفة. ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء زيارة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس حيث التقي الوفد البحريني باللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتم زيارة المنطقة الصناعية الصينية ومركز خدمات المستثمرين.

البنك الدولي يناقش تداعيات كورونا

يناقش البنك الدولى فى ندوة على مدار اليوم وغدا، تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمية، خاصة، اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك فى إطار الجهود الدولية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

تتضمن الندوة بحسب ما نشره موقع البنك الدولى دراسات مركز أبحاث مكتب كبير الاقتصاديين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث ستغطي التحليل المفاهيمي والتجريبي الذي يمكن الوصول إليه لطلاب الاقتصاد والاقتصاديين والباحثين وغيرهم من المهتمين بهذا المجال، بهدف المساعدة في فهم ما حدث خلال العامين الماضيين، ولماذا، وماذا يمكن توقعه وما يمكن فعله، فيما يتعلق بالجائحة.

وحول أبرز القضايا المطروحة، ذكر الموقع الرسمى إنه سيتم مناقشة "التأثير الاقتصادي على نطاق واسع: الاقتصاد الكلي للوباء والآثار المترتبة على السياسة الكلية"، وسيتم مناقشة "الشركات والتكنولوجيا: الاقتصاد الجزئي للشركات في حالة الأزمات والتعافي والنمو"، وكذلك "الأسر: الاقتصاد الجزئي لأسواق العمل والتعليم والصحة وعدم المساواة"، وأخيرا "العولمة: الاقتصاد الدولي للتجارة وسلاسل التوريد في السلع والخدمات".



البورصة المصرية تتراجع هامشيا

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع هامشي لمعظم المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه عند مستوى 714.099 مليار جنيه. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13359 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة.

ارتفاع صادرات مصر من الغزل

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية عن ارتفاع صادراته خلال الفترة من (يناير - سبتمبر) بنسبة 28% لتبلغ مليار و120 مليون دولار مقارنة بنحو 872 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020.

وأرجع المجلس في بيان له الزيادة إلى العديد من العوامل منها التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق بالأسواق الرئيسية، وإرتفاع معدلات الحصول على اللقاحات المختلفة للحد من تفشي الوباء.

وأضاف بالنظر إلى متغيرات سلاسل التوريد العالمية، وتوجه كبار المستوردين الى تنوع مورديهم والإعتماد الأكثر على الدول القريبة خغرافيا nearshoring لضمان إستمرار واستقرار التوريد، أصبحت مصر بموقعها الجغرافي المتميز وتمتعها بالعديد من الاتفاقيات التجارية من أكثر الوجهات الجاذبة للمستوردين وللمستثمرين الأجانب أيضا.

وأشار إلى أنه خلال 9 شهور من العام الحالى حقق قطاع "الغزل و المنسوجات" زيادة بنسبة 23% مسجلا 662 مليون دولار مقابل 539 مليون دولار فى 2020،منوها بأن صادرات" الأقمشة" ارتفعت بنحو 17% لتبلغ 267 مليون دولار، يليها قطاع "الغزول والخيوط" مسجلة 210 ملايين دولار بمعدل نمو 37%، ثم "المنسوجات التقنية" بقيمة 100 مليون دولار، يليها قطاع "الألياف" بإجمالي 85 مليون دولار.



هبوط أسعار الذهب في مصر