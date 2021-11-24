أحلى سمك فى قنا.. البلطى بـ25 والبياض بـ55 والقراميط بـ20 جنيها.. لايف وصور

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من داخل حلقة السمك بمدينة قنا وهي أشهر الأماكن لبيع الأسماك.



وقال كمال محمد بائع أسماك، إن أسعار الأسماك مستقرة، وذلك نتيجة العرض والطلب على الأسماك والأسعار تبدأ من 20 جنيها للكيلو حتى 60 جنيها للكيلو.



وأوضح محمد، أن سعر البطلي يبدأ من 25 جنيها للكيلو والبياض 55 جنيها للكيلو، والقراميط 20 جنيها للكيلو، وقشر البياض 40 جنيها.



ولفت محمد، أن سمك الزمار سعره 25 جنيها والشموس سعره 25 جنيها وسمك الحوت الكيلو من 20 جنيها إلى 25 والبلطي الكبير سعره 25 جنيها للكيلو.









بلطى



سمك قنا



سوق السمك بقنا



سوق السمك









