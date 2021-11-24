اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للاتفاق السياسى فى السودان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:18 ص
أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للاتفاق السياسى فى السودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى للسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر، واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتي تصل إلي نهايتها المأمولة. 
 
 
وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الأمين العام أكد لكل من البرهان وحمدوك علي وقوف الجامعة إلي جوار السودان حكومة وشعباً، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية. 
 

أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

السودان

الاتفاق السياسى فى السودان

جامعة الدول العربية

عبد الفتاح البرهان

عبد الله حمدوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة