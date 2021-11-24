أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للاتفاق السياسى فى السودان

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى للسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر، واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتي تصل إلي نهايتها المأمولة.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الأمين العام أكد لكل من البرهان وحمدوك علي وقوف الجامعة إلي جوار السودان حكومة وشعباً، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.