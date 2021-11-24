«ڤاليو» و«مراكز» توقعان شراكة استراتيجية لتوفير خطط سداد حصرية للمتسوقين بمول طنطا

- شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا ((BNPL توقع اتفاقية شراكة مع شركة «مراكز» الرائدة في تطوير العقارات متعددة الاستخدامات في السوق المصري لتوفير خطط تقسيط حصرية للمتسوقين بمول طنطا



- مول طنطا هو أول مركز تجاري يتم تصميمه وفق أعلى المستويات العالمية في محافظة الغربية حيث ينفرد بتوفير أنشطة ترفيه ترقى إلى توقعات العائلات المصرية بالإضافة إلى قاعة عرض سينمائي متميزة وسلسلة من أبرز المتاجر صاحبة العلامات المحلية والدولية التي تلبي احتياجات المتسوقين من منطقة الدلتا وخارجها



- الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستساهم في ترسيخ تغطية خدمات «ڤاليو» لمحافظة طنطا، مما يسمح للشركة بالتوسع بباقة خدماتها وتنمية قاعدة عملائها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع تحقيق الرؤية الثابتة التي تتبناها شركة «مراكز» المتمثلة في تقديم تجربة فائقة الجودة لعملائها بالسوق المصري.

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «مراكز»، وهي من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. حيث تقوم شركة «ڤاليو» بمقتضاها بتزويد المتسوقين بعرض لفترة محدودة يشمل خطط تقسيط بدون فائدة، وبدون مقدم وبدون مصروفات إدارية، على فترات سداد مرنة تصل مدتها إلى 12 شهرًا، ومتاحة للعملاء المتسوقين في شبكة المتاجر التابعة لمول طنطا التي تضم ما يزيد عن 60 متجرًا.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشريك الاستراتيجي شركة «مراكز»، والتي تأتي في ضوء مواصلة الشركة مساعيها للتسوع بنطاق خدماتها لتغطية المزيد من المواقع الجغرافية بهدف استفادة أكبر قاعدة عملاء من برامج التقسيط المرنة المقدمة لتلبية مختلف احتياجاتهم. وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستقوم «ڤاليو» بتعزيز تواجدها الجغرافي في مصر عن طريق الوصول للعملاء خارج أسواق الشركة الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وتسهيل حصولهم على حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا. كما تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق تغطية «ڤاليو» في مجال البيع بالتجزئة بمحافظة طنطا، لخدمة قاعدة أوسع من العملاء.

وسوف تتيح هذه الاتفاقية لعملاء مول طنطا الاستفادة من خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً المقدمة من شركة «ڤاليو» لتعزيز تجربة التسوق بكبرى العلامات التجارية ومن بينها سبينيس، وداماس، وتريد لاين، والعربي، وكونكريت، ودوكلاند، و ميني سو، وغيرها. ويأتي توقيع هذه الشراكات في ضوء الاستراتيجية التي تتبناها الشركة للتوسع بقاعدة عملائها وتعزيز تواجدها في السوق، حيث تتيح للعملاء خطط الشراء الآن والدفع لاحقًا بجميع مراكز التسوق الكبرى في أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجاتهم بأيسر الطرق.

ومن جانبه، أوضح أشرف مقلد رئيس قطاع التسويق والابتكار بشركة «مراكز»، أن شركة «مراكز» تحظى بدراية عالية باحتياجات السوق باعتبارها أول مطور للمراكز التجارية التي تتماشى مع أرقى المستويات العالمية خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية. وفي إطار التزامها بتعزيز أنشطة وخدمات التجزئة على مستوى الجمهورية، تخطط شركة «مراكز» أيضًا إلى افتتاح مول المنصورة بحلول عام 2023، وهو ما يعكس الرؤية الثابتة التي تتبناها الشركة الهادفة إلى توفير تجربة تسوق فريدة للمواطنين تضاهي المعايير العالمية في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد مقلد أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن المتسوقين من الوصول إلى شبكة المتاجر المتشعبة بمول طنطا لتلبية احتياجاتهم بأيسر طرق السداد.

وقد تمكنت شركة «ڤاليو» من ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية fintech بالسوق المصري، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً في شتى أنحاء الجمهورية. كما تواصل الشركة سعيها إلى الدخول في عدد من الأسواق الأخرى من بينها تمويل خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتشطيب وكذلك الأندية الرياضية وغيرها، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في تنمية باقة خدماتها بقطاع التجزئة. وتمثل المبادرات الأخيرة التي أطلقتها شركة «ڤاليو»، مثل برنامج "ڤاليو فاميلي" وبرنامج " ڤاليو معاك" لخدمة الشباب، بالإضافة إلى إبرام شراكة مع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دليل قوي على سعي الشركة المتواصل لتوسيع نطاق خدماتها وتلبية احتياجات مختلف شرائح فئات المجتمع. وتقديرًا لهذه الجهود، حصدت الشركة جائزة "أفضل شركة تكنولوجيا خدمات مالية" خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Tech Innovation Awards 2021، الذي نظمته Entrepreneur Middle East، والحفل الافتتاحي لتوزيع جوائز Gulf Business Tech Awards 2021، كما قد احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021.

جدير بالذكر أن شركة «مراكز» تتبنى خطة استثمارية في مصر تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه، حيث تركز على تطوير مجموعة من المشروعات الرئيسية بالقاهرة والمحافظات المصرية الأخرى. وتنفرد الشركة بتصميم مشروعات فاخرة متكاملة تضم أعلى مستويات الراحة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء. وقد قامت الشركة بإطلاق مجموعة من المشروعات الرائدة التي تحظى بتفضيل المواطنين المصريين وترقى إلى توقعاتهم، وهي «مول العرب» الذي تم افتتاحه خلال عام 2011، و«مول طنطا» خلال عام 2019، و«تاون سنتر» خلال عام 2020، وتتطلع قريبًا إلى افتتاح مركز «D5M مول» الذي سيحتضن سلسلة واسعة من المتاجر والأنشطة الترفيهية المتنوعة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الشركة الرائدة باعتبارها أفضل مطور لوجهات التسوق الفاخرة في مصر.