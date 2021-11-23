Ontario للتطوير العقارى تعلن إطلاق باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب أحمد حسن

م. محمود حامد: المشرؤوع نقلة نوعية فى تاريخ العاصمة الإدارية

م. أسامة منصور: الشركة تستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات المتخصصة فى العاصمة الادارية الجديدة باستثمارت تتخطى الـ 2 مليار جنيه



خلال احتفالية كبرى حضرها كبار رجال الأعمال والمسئولين بالدولة، أعلنت شركة Ontario للتطوير العقارى تدشين أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تتخطى الـ500 مليون جنيه.

وخلال كلمته فى الاحتفالية، أكد المهندس محمود حامد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مشروع Maple business complex عبارة عن مول تجارى إداري طبي يقع في منطقة الداون تاون على مساحة 2680 متر، ويتميز بموقع فريد بالقرب من حى الوزارات وخط المونوريل، ويتكون المشروع من 14 دور و3 بدروم وجراجات، لافتا إلى أنه تم تخصيص الطوابق الأرضى والأول والثانى للانشطة التجارية، وباقى الطوابق تتنوع ما بين إداري وطبي بإجمالي 300 وحدة إدارية وتجارية.

وأضاف أنه من المقرر بدء أعمال التنفيذ فى يناير المقبل، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى شركات المقاولات داخل مصر لبدء تنفيذ المشروع والانتهاء منه قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أن المشروع له طابع مميز أضيفت له الدقة الكندية فى التصميمات الهندسيه والانشائية من خلال التعاون مع واحد من اكبر المكاتب الاستشارية الدولية والكندية "RWDI" ، والتي يعد وجودها في الطاقم الاستشاري قاسم مشترك مع كثير من الابراج العالمية الكبرى، مثل برج خليفة وبرج موناس.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم إسناد عملية الإدارة والتشغيل لشركة كندية كبيرة فى المجال ومن المتعارف عليه الدقة في العمل، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة توسعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتخطى الـ 2 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة قررت الاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها، أكبر مشروع ينفذ حاليا فى الشرق الاوسط، وهو احد كبرى المشروعات القومية التى أعلنت عنها القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيظل لمدة 100 سنة قادمة، واستطاعت العاصمة الإدارية فى سنوات قليلة أن تكون بوصلة القطاع العقارى المصرى، وترسم السياسة العامة للقطاع العقارى، كما أصبحت الوجهة الرئيسية لمختلف المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

وأكد أن الاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث، ويمثل عادة ما بين 10 و20 % من الناتج الوطني، لافتا إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، خاصة العامين الآخيرين، شهد معدل البطالة تراجعات متتالية، بسبب المشاريع القومية التنموية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأهمها مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات منطقة قناة السويس والأنفاق والطرق والكبارى، والتى فتحت الباب أمام مئات الشباب والعمال فى فرص العمل.

من جانبه قال المهندس أسامة منصور، رئيس مجلس إدارة شركة Ontario للتطوير العقارى، أن الشركة تستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات المتخصصة فى الأنشطة التجارية والإدارية والطبيه فى العاصمة الادارية الجديدة، حيث تمتلك الشركة محفظة أراضى كبيرة، واتجهت الشركة للمشروعات المتخصصة لتوفير منتج متميز وذو جودة عالية لاسيما مع خبرة الشركاء المؤسسين فى مجال المشروعات المتخصصة سواء تجاري واداري وطبي.

وكشف عن خطة الشركه التوسعية فى العاصمة الادارية الجديدة، حيث تخطط الشركة لاستثمار نحو ملياري جنيه خلال 2022 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مشروع القرن الحالي، حيث تشهد العاصمة ضخ استثمارات كبرى تجعلها المشروع الأول ووجهة لأى مستثمر، وقررت الشركة التوجه للعاصمة الإدارية تماشيا مع خطة الدولة للاستثمار والتنمية بهذا المشروع الضخم.

وكشف المهندس أسامة منصور تفاصيل مشروع Maple business complex ، موضحا أنه عبارة عن مول متعدد الاستخدامات ما بين إدارى وتجارى وطبى، ويتميز بموقعه الفريد، وصمم المشروع خصيصا من شركة اونتاريو للتطوير العقاري لعملائنا بالشق الادارى والتجاري والطبى تلبية لرغباتهم بالحصول على موقع عمل راقى ومتميز يطل على منظر جميل .

وأوضح أنه يقع على مساحة 2.680 متر مربع ، ويصل ارتفاعه الى 14 طابق ، ومزود بجراج مكون من 3 طوابق ، وتم تخصيص الطوابق الأولى منه للنشاط التجارى، وبالنسبة للطبى تم تخصيص الطابقين الثالث والرابع، فيما تم تخصيص الطوابق من الخامس للطابق الرابع عشر للنشاط الإدارى.

وحول وسائل الراحة والترفيه، قال المهندس إبراهيم حسن، الرئيس التنفيذى للشركة،أن المشروع يتضمن جراج بنظام ميكانيكي للسيارات وبه أبواب أوتوماتيكية، فضلا عن تضمنه مصاعد بانورامية، موضحا أنه تم تسير التكنولوجيا فى أعمال التصميم لتقليل استخدام الكهرباء، فضلا عن تزويدة بأنظمة حديثة مقاومة للحرائق.

وقال أنه تم مرعاة سياسة الدولة فى عملية إعادة تدوير المخلفات والمياه من المبنى لتوفير الموارد.

وأوضح أن Ontario للتطوير العقارى تمتلك محفظة مالية هائلة تستطيع من خلالها القيام بمشروعات ضخمة دون انتظار تمويل خارجى او مبيعات مسبقة، لافتا إلى أن الشركة تتمتع بخبرات هائلة والتى تمثل القيمة المضافة الاولى والضمان الاهم لشركة Ontario فى تنفيذ المشروعات المستقبلية على اعلى مستوى من الجودة ، كما تتميز شركة Ontario بامتلاكها عدد هائل من الكوادر البشرية والخبرات مما يطمئن كافة عملائها باستثمار مضمون مبنى على دراسات علمية وميدانية من ذوى الخبرة والتخصص.

فيما قال الدكتور جمال الدين بسيونى، العضو المنتدب، أن شركة Ontario للتطوير العقاري، هى شركة مصرية قامت على خبرة كندية فى الهندسة الانشائية والمعمارية ، وتعمل على تحقيق معايير الجودة العالمية فى كافة مشروعاتها ، وقد أخذت على عاتقها منذ اليوم الاول أن تقدم نماذج معمارية ووحدات تجارية وادارية وطبية على أعلى مستوى من الاحترافبة وتتوفر بها كافة المميزات التنافسية والتكنولوجية والخصائص الفريدة لتمثل قيمة فريدة تحقيق استثمار مضمون .

وقال تعود ملكية Ontario للتطوير العقاري الى 5 شركات لديهم خبرة كبيرة فى هذا المجال حيث عمل الدكتور جمال الدين بسيوني مستشارا للتصميم فى الولايات المتحدة الامريكية ودبى والقاهرة ويمتلك العديد من المباني السكنية فى القاهرة الجديدة ، فضلا عن المهندس محمود حامد وهو الرئيس التنفيذى والمالك لشركة IHG Decorations وشركة اعمار المستقبل للتطوير العقارى ، والتى تمتلك العديد من المشاريع بما فى ذلك المبانى السكنية والادارية والتجارية فى القاهرة الجديدة وغيرها فى الكويت بما فى ذلك مركز سلمان العبد الله الدبوس مجمع الدبوس التجاري وبرج الفحيحيل جرين ايضا م . إبراهيم حسن رئيس مجلس إدارة شركة العمار للمقاولات.

وأوضح أن شركة Ontario تمتلك سابقة خبرة كبيرة فى عدة دول عربية واجنبية وبالاطلاع على المدارس العقارية المختلفة فى تلك الدول فقد اسهم بشكل قوي ومباشر فى تكوين فكر عقاري ناضج ومتنوع وخبرة مضاعفه لدى اصحابها حيث انتج الاحتكاك المباشر بتلك المدارس العقارية والاطلاع على التصميمات والافكار المختلفة مزيج مختلف من الابتكار والاحترافية لدى Ontario يفوق كل التوقعات من حيث النتائج .



























































