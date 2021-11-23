Nile developments تكرر تجربة النجاح مع البروفيسور أسعد سلامة إنشائى ناطحات السحاب البارع كاستشارى إنشائى لمشروع Nile Business city ثالث أعلى مبنى فى أفريقيا

كتب أحمد حسن

قليلون يفهمون ناطحات السحاب تصميمها وحجمها وسياقها وقدرتها الكبيرة مثل المهندس الدكتور اسعد سلامة و لان شركة النيل تسعى دائما لتقديم افضل النتائج لعملائها و تستعين على ذلك بالتعاون مع افضل الاستشاريين على كافة المستويات فكان من الطبيعي ان تتعاقد مع الدكتور اسعد سلامة كاستشاري لمشروعها الجديد Nile Business City لتكرر بذلك تجربة نجاحها الاول معه في مشروع 31 North

المهندس محمد طاهر أضاف باننا في صدد التعاون مع مجموعة كبيرة من المهندسين الاكفاء و المختارين بعنايه للعمل على مشروعات الشركة و الذين لهم سابقة اعمال في دبي على مشروعات مماثلة و ذلك تحت اشراف مكتب الدكتور اسعد سلامة في القاهرة مما يجعلنا من الشركات المميزة التي تستعين بمتخصصين ذو سابقة اعمال كبيرة في عالم ناطحات السحاب لتحقيق اعلى و اكبر و افضل قيمة لعملائها

و اشاد الدكتور سلامة بموقع منطقة الداون تاون حيث تتوسط مجمع الحكم وحي الوزارات وحي المال كما أشاد بموقع المشروع و الذي يقع في قلب النهر الاخضر

و اضاف الاخير باهمية ان تكون ناطحات السحاب صديقه للبيئة و تعتمد على الطاقة النظيفة و تقليل الانبعاثات الكربونية و هو ما تسعى اليه شركة النيل في كافة مشروعاتها كما اضاف ان الاهتمام بالجراجات و مدى اتساعها لاستيعابها كافة المستخدمين للمبنى و لذلك تسعى شركة النيل لعمل اكبر جراج في مصر تصل مساحته الى 117 الف متر.







