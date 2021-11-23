وأشارت بساكي - بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أن المكتب التنفيذى للرئيس بايدن قد وصل بالفعل إلى معدل تطعيم بنسبة 99 بالمئة.

ويضم المكتب التنفيذي: الرئيس بايدن، وأعضاء طاقمه، وأولئك الذين يعملون في عدد من المجالس والمكاتب داخل البيت الأبيض، مثل مجلس المستشارين الاقتصاديين ومجلس الأمن القومي ومجلس السياسة الداخلية ومكتب الإدارة والميزانية.



وحدد بايدن موعدا نهائيا (22 نوفمبر الجاري) للموظفين الفيدراليين للامتثال للتطعيمات الإلزامية ضد فيروس كورونا.

وبشكل عام، قال مسؤولون أمريكيون إن 90 % من القوى العاملة الفيدرالية تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد-19 قبل الموعد النهائي.

وكان الموقع الإلكترونى لقوة العمل الفيدرالية قد نشر أن الموظفين الفيدراليين الذين لم يحصلوا على اللقاح ضد فيروس "كورونا" أو لم يتقدموا بإثبات حصولهم على التطعيم ربما يتعرضون للفصل من العمل، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يخالفون القواعد العاملة المعمول بها في أماكن العمل سيتعرضون للتأديب وذلك يشمل إنهاء التعاقد معهم أو النقل لأماكن أخرى.