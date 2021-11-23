93.5 مليار جنيه مخصصة لتعليم الأطفال بموازنة الدولة لعام 19/20

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى المخصصات المالية التي رصدتها الدولة لتعليم الأطفال فى الموازنة العامة للعام المالي "2019/2020"، بلغت 93.5 مليار جنيه، 71% من موازنة التعليم موجهة للأطفال، بواقع 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، و62.8 مليار جنيه للمراحل الابتدائية، والإعدادية.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، بعض المبادرات فى مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصاديا ومنها حملة فحص الأطفال والكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم ضمن مبادرة السيد الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية تحت شعار "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى مبادرة (نور حياة) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، وهى تستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية من صندوق "تحيا مصر".

وبالنسبة لجهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل، فإن الدولة تولى اهتماما خاصاً بمرحلة الطفولة ويتبلور ذلك فى وضع المادة رقم (80) الخاصة بالطفل فى الدستور المصرى وتنص على "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.