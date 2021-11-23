734 طالبا وطالبة يترشحون لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد خلال تصريحات لليوم "لليوم السابع" أن عدد الطلاب المرشحين للإتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021/2022 بإجمالى 734 طالبا وطالبة بمعدل 312 طالبا و422 وطالبة.

لافتاً : الإلتزام بالاجراءات الوقائية خلال العملية الإنتخابية مع مراعاة عدم التزاحم وارتداء الكمامات منعا من الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والطاقم الإدارى بكليات جامعة بورسعيد.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة بورسعيد أن أعداد المرشحين فى انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الحقوق 56 طالبا وطالبة وكلية الصيدلية 68 طالبا وطالبة وكلية التمريض56 طالبا وطالبة وكلية التربية والطفولة،56طالبا وطالبة وكلية التربية النوعية 56 طالبا وطالبة وكلية التربية الرياضية21 طالبا وطالبة وكلية التكنولوجيا 55 طالبا وطالبة وكلية العلوم 56 طالبا وطالبة وكلية الهندسة 66 طالبا وطالبة وكلية التجارة 52 طالبا وطالبة وكلية التربية 55 طالبا وطالبة وكلية الطب 81 طالبا وطالبة وكلية الآداب 53 طالبا وطالبة پإجمالى 743 طالبا وطالبة

ومن جهة أخرى أكد أن الانتخابات الطلابية تهدف إلى مزيد من حرية التعبير بعيداً عن الشعارات السياسية والإنتماءات الحزبية وذلك لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات بالعلم وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية الفعالة التى تعكس مذيدا من المشاركه المجتمعية للتواصل بين أفراد المجتمع.