447 متدربا مستفيدا من البرامج التدريبية خلال الفصل الدراسي الأول بجامعة القناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع داخل الجامعة وخارجها ورفع كفاءة العمل المؤسسي ودورها المجتمعى لحل مشكلات المجتمع المحيط.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، في بيان له، أنه خلال الفصل الدراسي الأول تم تدريب 447 متدرب بالبرامج التدريبية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة والتابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة بإشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وفريق العمل بالإدارة، حيث تم تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية لأهم الموضوعات الحيوية ضمن خطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021- 2022، وذلك بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت البرامج في الفترة من 30 أغسطس وحتى 15 نوفمبر لتختتم العملية التدريبة "وجهًا لوجه" بالجامعة وحاضر بها عددًا من أعضاء هيئه التدريس بكليات الجامعة متخصصين بالتدريب في المجالات المختلفة بواقع 20 برنامج أولها برنامج فن الكروشيه ضمن مبادرة صنايعية مصر للمشغولات اليدوية والحرف حاضرت بها الدكتورة نها عبد الحق بكليه التربية على مدار يومين واستفاد منها 15 متدرب.

وبرنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحاضرة للدكتورة أسماء أبو بكر بكلية التمريض واستفاد منها 18 متدرب، وبرنامج اخر حول السلوكيات الصحية والطبية الخاطئة مثل "ختان الإناث، الأمراض المعدية" وحاضر بها الدكتورة شيرين عبد المنعم، والدكتورة سارة سعيد، بكلية التمريض واستفاد من البرنامجين 32 متدرب من داخل الجامعة وخارجها، وآخر عن مواجهة ظاهرة تعاطى وإدمان المخدرات ألقاها الدكتور رمضان العزاوى، بكلية الآداب واستفاد منها 25متدرب، والإسعافات الأولية وإعطاء الحقن تم تدريب 35 متدرب وحاضر بها الدكتورة منى حشيش، بكلية التمريض

وعن مواجهة ظاهرة العنف والتحرش قام الدكتور عمرو محمد نجيب، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتدريب 29 متدرب، إلى جانب تدريب 24 متدرب ببرنامج مكافحة الإرهاب والتطرف الفكرى حاضر به الدكتور محمد داوود.

وببرنامج الزواج العرفى وآثاره على المجتمع تم تدريب 17 متدرب بمحاضرة للدكتور عبد المعبود عبد الرسول، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وضمن مبادرة صنايعية مصر تم تنفيذ مشاريع تربية النحل بكلية الزراعة قسم وقاية النبات حاضر بها الدكتور سليمان كامل، والدكتور محمود فرج والدكتور محمد شبل والمهندس عبد الله سعد شافعى، وتدرب بها 25 متدرب، وبرنامج آخر عن كيفية زراعة نباتات الزينة وتدريب 21 متدرب ألقاها الدكتور محمد الصادق والمهندس باسم على بكلية الزراعة قسم البساتين.

وقدمت الدكتورة سماح منسي، بكلية التربية محاضرة عن تصميم الأزياء وفن التفصيل واستفاد منه 22 متدرب، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا تصنيع الألبان المتخمرة والجبن حاضر به الدكتور رفيق عبد الرحمن والدكتورة خلود إبراهيم والدكتور محمد إبراهيم بكلية الزراعة قسم الألبان وتم تدريب 28 متدرب وبرنامج أمراض الأسماك والقشريات وطرف السيطرة عليها حاضر به الدكتورة مى نشأت والدكتورة مأثر اللمعى والدكتورة نهى البنا والمهندسة أسماء عمر بمعهد الاستزراع السمكى بالجامعة القديمة وتم تدريب 19 متدرب.

وعن المشكلات المجتمعية تم تقديم عده برامج توعوية تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع وتنمية وعيه بها منها برنامج عن الزواج المبكر ومشكلاته حاضر به الدكتورة اسماء مرجان بكلية التمريض واستفاد به ٢١متدرب، وآخر ناقش التوعية بخطورة الزيادة السكانية وتم تدريب 15متدرب بمحاضرة للدكتورة نهى العاصى بكلية التربية، وبرنامج تدريبى حول جائحة كورونا واهمية اخذ الامصال الوقائية حاضر به الدكتورة فريدة كامل واستفاد به 17 متدرب

وعن تمكين المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية تم تدريب 24 متدرب وحاضرت به الدكتورة نشوة سعد بكلبة التربية، والمضادات الحيوية حاضرت به الدكتورة مروة عزب، بكلية الصيدلة وتم تدريب 19 متدرب، بالإضافة إلى برنامج إدارة الموارد الذاتية والأسرية لتحقيق الأهداف حاضر به الدكتور عمرو مصطفى بكلية التربية وتم تدريب 20متدرب، واختتمت البرامج التدريبية ببرنامج كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة "ذوى الهمم" حاضرت به الدكتورة دنيا سليم وتم تدريب 21 متدرب ليصبح إجمالي عدد المتدربين447 متدرب خلال الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى استمرار تقديم العديد من الزيارات المدرسية لتوعية طلاب المدارس بمحافظه الإسماعيلية.