4 أطعمة تبطء الشيخوخة بعد سن الخمسين أبرزها المكسرات

كتبت إيناس البنا

يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة، وهناك بعض الأطعمة التي لا تحافظ على جسمك سعيدًا وصحيًا فحسب، بل قد تؤخر أيضًا ظهور العلامات المبكرة للشيخوخة أو التقدم في العمر- التدهور المعرفي المرتبط.

على الرغم من أن الشيخوخة جزء لا مفر منه من حياتنا، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إبطاء العملية وظهور علاماتها بعد سن الخمسين.

ووفقًا لتقرير موقع "indianexpress" هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تأخير عملية الشيخوخة.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والسلق والكرنب هي مصادر غنية بالبروتينات والفيتامينات الأساسية والكالسيوم والدهون الصحية ومضادات الأكسدة ولها عدد قليل من السعرات الحرارية التي تساعد الشخص على البقاء بصحة جيدة طوال الحياة عند تناوله بانتظام.

يوصي الخبراء بإدراج الكثير من الخضر الورقية في النظام الغذائي، ومع ذلك، تظهر الأبحاث أنه بعد سن الخمسين، فإن تناول حصة واحدة من هذه الخضار كل يوم يمكن أن يساعد بشكل كبير في تأخير التدهور المعرفي لدى المرضى.

العنب البري

هذه الحبيبات الصغيرة الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة هي قوة من الفوائد الصحية، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو الشيخوخة، يعد تلف الخلايا سببًا رئيسيًا لشيخوخة أسرع. وفقًا لمراجعة عام 2020 ، تم اكتشاف أن العنب البري يلعب دورًا رئيسيًا في تأخير التدهور المعرفي، بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب البري يمكن أن تساعد في تأخير التدهور المعرفي لدى كبار السن.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والعديد من الأنواع الأخرى التي تنتمي إلى هذه العائلة هي إضافة صحية للغاية لكل نظام غذائي للأشخاص من مختلف الفئات العمرية، بعد سن الخمسين، لا تعزز هذه المصادر اللذيذة للبروتينات والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية فقدان الوزن فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة أفضل لمستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري وتحسين صحة القلب ومنع الاضطرابات الأيضية أيضًا.

الأفوكادو

مع فيتامين ب ، ج ، حمض الفوليك ، الدهون الصحية ، المغنيسيوم ، الدهون الصحية ، مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، الأفوكادو غني بخصائص مكافحة الشيخوخة التي تساعد على منع التدهور المعرفي بعد بلوغ سن الخمسين. يمكن أن يساعد الأفوكادو أيضًا في تأخير ظهور علامات الشيخوخة عن طريق تحسين مرونة الجلد.