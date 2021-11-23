3 أطعمة غنية بالأوميجا 3.. أبرزها عين الجمل والصنوبر

فاطمة ياسر

الأوميجا 3 هي نوع من الدهون غير المشبعة ومفيدة لجسمك، فهي تساعد علي تنشيط قدرات المخ والذاكرة، ولها العديد من الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند تناولك لها، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy-" بعض الأطعمة الغنية بها، ومنها:

-عين الجمل:



يمكن أن يؤدي تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا إلى تعزيز جودة النظام الغذائي، والشبع ، ويفيد صحة القلب، ويعد عين الجمل من الاختيارات الممتازة لحصول الجسم علي ما يحتاجه من الأوميجا 3، ولذا تناوله يقلل فرص الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث في Nutrients إلى أن تناوله يقدم فوائد لصحة الدماغ .

-الصنوبر:



حبات الصنوبر غالية الثمن، و لكنها توفر الكثير من العناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد والأوميجا 3، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن تناول كميات أكبر من الصنوبر والفول السوداني واللوز يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولذا تناولك لها يحميك من هذه الأمراض.

-زيت الذرة:



تشير الدراسات إلى أن استخدام زيت الذرة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في خفض نسبة الكولسترول بالجسم، وتقليل نسبة الدهون الثلاثية، وأيضا إمداد الجسم بالأوميجا3.