26 مقاطعة إسبانية فى حالة تأهب قصوى بسبب" دانا" وتساقط الثلوج والعوصف..فيديو

فاطمة شوقى

أعلنت 26 مقاطعة إسبانية حالة التأهب المرتفع بسبب "ظاهرة دانا" التى تتسب فى تساقط للثلوج والعواضف والرياح والأمواج وهى أول عاصفة شتوية ، بحسب ووكالة الأرصاد الجوية إيميت AEMET.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أنه من المتوقع حدوث تساقط للثلوج في جبال كانتابريا والبيرينيه والأيبيرية والوسطى ، شمال شرق الهضبة الجنوبية وجنوب شرق الهضبة الشمالية، كما ستكون مناطق كبيرة من تاراجونا وكاستيلون في تحذير باللون البرتقالي من العواصف والأمواج ، في حين أن جوادالاخارا وتيرويل وسرقسطة ولا ريوخا وبورجوس وسوريا ستكون في نفس مستوى المخاطر ، ولكن بسبب تساقط الثلوج.

بالاضافة إلى ذلك، بسبب تساقط الثلوج، سيكون هذا التحذير نشطًا في كانتابريا وأستورياس وأفيلا وسالامانكا وسيجوفيا وكوينكا ومدريد وليون وبالينسيا وكاستيلون.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث تساقط للثلوج من بعض الأهمية في جبال كانتابريا ، وجبال البرانس ، والأنظمة الأيبيرية والوسطى ، شمال شرق الهضبة الجنوبية وجنوب شرق الهضبة الشمالية.

تهب الرياح بقوة من الشمال الشرقي على الساحل الجاليكي ، وتهب رياح قوية من الشرق على سواحل كانتابريا وكاتالونيا ومن الجنوب الغربي في جزر البليار وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​الأندلسي. وتتوقع الرياح من الشرق أو الشمال الشرقي في باقي شمال شبه الجزيرة ومن الغرب في النصف الجنوبي ورياح متغيرة في جزر الكناري.

وكانت ظاهرة دانا تسببت فى سبتمبر الماضى، فى وقوع 41 ألف ضربة صاعقة وأمطار غزيرة جدًا في الساعات الأخيرة في مناطق واسعة من شبه الجزيرة ، خاصة في الوسط والداخلية الشرقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيميت).