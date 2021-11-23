اليوم السابع
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وزير العدل السعودى يتفقد محكمة عابدين بصحبة المستشار عمر مروان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:34 م
وزير العدل السعودى يتفقد محكمة عابدين بصحبة المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب كريم صبحى تصوير خالد كامل

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تفقد وزير العدل السعودي محكمة عابدين بوسط القاهرة، يرافقة وزير العدل المستشار عمر مروان، حيث تم تفقد قاعات المحكمة.
 
ورحب وزير العدل المستشار عمر مروان بوزير العدل السعودي والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
 
وافتتحت وزارة العدل خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من المحاكم، قدر بنحو 207 محكمة خلال مرحلتين، حيث انتهج المستشار عمر مروان وزير العدل خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.
 

محكمة عابدين

وزير العدل السعودى

وزارة العدل

وزير العدل

زيارة وزير العدل السعودى

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