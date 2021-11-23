وزير الدفاع الفلبيني: أكملنا بنجاح مهمة إعادة إمداد في بحر الصين الجنوبي

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قال وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا ، إن سفن البحرية الفلبينية أكملت بنجاح مهمة إعادة إمداد في موقع أمامي في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد يوم من توبيخ رئيسها للصين في قمة دولية بسبب حصارها للمنطقة.

ونقلت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن لورنزانا قوله: " إن سفينتين لم تعترضهما أي عوائق في وقت سابق من اليوم أثناء وصولهما إلى (سييرا مادري)، وهي سفينة رست عمدا قبل عقود في جزيرة (ساكند توماس شول).

وأضاف أنه تم إرسال قارب صغير من سفينة حرس السواحل الصينية على متنها ثلاثة أشخاص، وسجلوا تفريغ الأفراد والبضائع الفلبينية، مشيرًا إلى أن تم إبلاغ السفير الصيني بأن بلاده تعتبر هذه الأعمال شكلاً من أشكال التخويف والمضايقة .

وأدانت الفلبين والولايات المتحدة - الأسبوع الماضي - خفر السواحل الصيني لعرقلة المهمة واستخدام خراطيم المياه في قوارب إعادة الإمداد في موقع يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة التي يبلغ طولها 200 ميل في الفلبين.