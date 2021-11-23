جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية الأمريكي، للتهنئة بتوقيع الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والذي يمهد الطريق نحو تنفيذ مسار الانتقال الديمقراطي.

وذكر مجلس السيادة السودانى - في بيان - أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب، خلال الاتصال، عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك، في استكمال هياكل الدولة وعملية الانتقال في السودان وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السودانى في الحرية والسلام والعدالة.