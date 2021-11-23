اليوم السابع
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وزير الإسكان من المنصورة الجديدة: لن نقبل بأى تهاون فى جودة تنفيذ الأعمال بالمشروعات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:16 م
وزير الإسكان من المنصورة الجديدة: لن نقبل بأى تهاون فى جودة تنفيذ الأعمال بالمشروعات مشروعات الإسكان بالمنصورة الجديدة
كتب أحمد حسن

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فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة،  عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، قائلا: "لن نقبل بأى تهاون فى جودة تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات.. ويجب التنفيذ بأعلى جودة وبأقصى سرعة".

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

عاصم الجزار

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