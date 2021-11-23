وزارة الإنتاج الحربى تبرز حوار "اليوم السابع" عن إيديكس 2021 على صفحتها

حرصت الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربى، على استعراض حوار "اليوم السابع"، مع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، والذى تم عرضه فى العدد الصادر غدا الاربعاء.
وأكد وزير الانتاج الحربى خلال الحوار، الذى شارك فيه الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير، بأن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توسيع وتعميق دائرة التصنيع للمنتجات العسكرية، وتحرص وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق طموحات الرئيس في هذا الصدد في أسرع وقتٍ ممكن، حيث تقدم الوزارة منتجات جديدة في معرض "EDEX 2021"، وذلك من خلال نوع جديد من الرادارات وأنواع جديدة من الذخائر.
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