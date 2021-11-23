نيابة كفر شكر تخلى سبيل مدير مدرسة ومعلمين بواقعة مصرع طالب سقط من أعلى مدرسة

أخلت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، سبيل مدير مدرسة كفر الشهاوى خاطر الإعدادية بكفر شكر، ومعلمتين أحدهما بالفصل وأخرى مشرفة الدور، بعد الاستماع لأقوالهما في المحضر رقم 4915 إداري كفر شكر وهما "رشا.ح .ع"، و"نهى.س.ك" مدرسة حصة العلوم في فصل 2/2 الصف الثاني الإعدادي، ومشرفة الطابق الرابع الذي سقط منه الطالب ولقى مصرعه فور وصوله إلى مستشفى كفر شكر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن التحقيقات أسفرت عن أن المدرسة لم تقصر فى شيء بخصوص تلك الواقعة، وأن الطالب توفاه الله عقب سقوطه من الطابق الرابع بعد حجزه بالعناية المركزة، مشيرا إلى أنه تم سؤال زملائه بالفصل والذين أكدوا ذلك، موضحين أنه خلال حصة العلوم وخلال شرح معلمة المادة بالفصل، تحدث الطالب واحد زملاءه فطالبتهم المهملة بالخروج إلي السبورة، إلا أن الطالب خرج علي الفور وقفز من الطابق الرابع.

وأشار "محمود"، إلى أنه انتقل علي الفور للمدرسة بعد وقوع الحادث وصاحب أهلية الطالب بالمستشفى حتى إنهاء إجراءات الدفن وقدم العزاء لهم، مؤكدا أنه لن يتهاون فى حق أي طالب بجميع المدارس على مستوى المحافظة، كما أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.