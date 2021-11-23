نيابة أسوان تحيل مسئولى أحد الملاهى المائية للمحاكمة بعد مصرع طفل غرقا

أسوان – عبد الله صلاح

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حمدى وكيل النائب العام، إحالة مالك ومدير أحد الملاهى المائية فى مدينة أسوان الجديدة، إلى المحاكمة، وتحديد جلسة 22 ديسمبر بمحكمة الجنح، لنظر قضية مصرع طفل غرقا فى حمام السباحة.

ترجع تفاصيل الواقعة، ليوم 7 سبتمبر الماضى عندما بدأت النيابة العامة فى أسوان فتح تحقيقات فى القضية رقم 75 لسنة 2021، والتى ترجع لحادث غرق الطفل محمود حسام فى أحد الملاهى المائية بأسوان الجديدة.

وشملت التحقيقات ملابسات الحادث التي ثبت فيها الإدانة على المتهمين الرئيسيين "أ.ر" بصفته مالك الملاهى المائية و"ر.م" بصفته مديرا لها، وذلك بتهمة التسبب في وفاة الطفل وإهمالهما وعدم إتباعهما القوانين واللوائح، كما وجهت النيابة للمتهمين اتهاما آخر وهو عدم توافر في المنشأة وسائل الوقاية من المخاطر السلبية كوسائل الإنقاذ ووسائل الإسعاف.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتحديد الجلسة بتاريخ 22 ديسمبر 2021.