اليوم السابع
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ننشر أجندة اجتماعات الكوميسا بالعاصمة الإدارية فى 8 معلومات مبسطة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:20 ص
ننشر أجندة اجتماعات الكوميسا بالعاصمة الإدارية فى 8 معلومات مبسطة مؤتمر الكوميسا
كتب – إسلام سعيد

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تتسلم مصر رئاسة منظمة الكوميسا اليوم فى مؤتمر وحدث كبير تستضيفه العاصمة الإدارية، بحضور ومشاركة أغلب الدول الأعضاء داخل المنظمة، وينشر اليوم السابع أهم ما يتضمنة جدول أعمال اجتماعات الكوميسا في العاصمة الإدارية اليوم.

أبرز ما تتضمنه أجندة الكوميسا:

موضوعات التكامل الاقتصادي.. وموقف جائحة كورونا في دول التجمع.. واستعراض نتائج اجتماع المجلس الوزاري الـ42 للكوميسا.. ومناقشة تقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذى انعقد الأسبوع الماضى.. وتقرير الدورة الحالية للكوميسا.. ووكذا تقرير مجلس أعمال المنظمة.. وعقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة الحكماء الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

وتعتبر الكوميسا أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الإفريقية، وكذلك هي اتفاق تجاري يسمح بحركة المنتجات والبضائع داخل الدول الموقعة على الاتفاق دون حواجز جمركية.

ويضم التجمع فى عضويته 21 دولة هم مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، اريتريا، اسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى


مؤتمر الكوميسا

قمة الكوميسا

مؤتمر الكوميسا في مصر

العاصمة الإدارية

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