نصائح لتحسين رؤية طفلك.. تقليل وقت الشاشة والتغذية الصحية

كتبت فاطمة خليل

يقضى الأطفال المزيد من الوقت أمام الشاشات، إما لاحتياجاتهم التعليمية أو لقضاء وقت الفراغ، وهذا يؤثر بشكل كبير على رؤيتهم، ولكن ما الذي يمكن للوالدين فعله للمساعدة في تحسين رؤية أطفالهم؟ فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لتحسين الرؤية للأطفال، بحسب موقع "healthshots".

نصائح لتحسين رؤية طفلك



نظامًا غذائيًا متوازنًا



تناول أطعمة معينة سيساعد الطفل على تحسين الرؤية، حاول تضمين الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، ج ، هـ ، أحماض أوميجا 3 الدهنية، والزنك.

الخضراوات الورقية غنية بفيتامين أ، وتحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن أخرى مثل الكالسيوم وفيتامين ج وب 12 المفيدة للعيون.

يجب أن يأكل طفلك السبانخ والبروكلي واللفت، تحتوي الخضراوات الملونة الأخرى مثل الجزر والبطاطا الحلوة على بيتا كاروتين وتحافظ على صحة الشبكية.

الفستق ، والكاجو ، واللوز ، والجوز ، والفول السوداني مليئة بفيتامين هـ وتقلل من خطر الإصابة بقصر النظر عند الأطفال.

تحتوي الحبوب الكاملة على عناصر غذائية صديقة للبصر مثل النياسين.

يحتوي البيض على مادة اللوتين، أحد مضادات الأكسدة التي تحارب التنكس البقعي.

ممارسة الرياضة بانتظام



جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن، من الضروري أيضًا ممارسة الرياضة يوميًا، يمكن أن يساعد القيام بذلك الطفل في الحفاظ على تدفق الدم والأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، وتعزيز صحة العين.

قلل من استخدام طفلك للهواتف



تؤدي ممارسة ألعاب الفيديو ومشاهدة مقاطع الفيديو وإرسال الرسائل النصية إلى الأصدقاء باستمرار إلى تعريض طفلك للضوء الأزرق، مما قد يؤدي إلى إجهاد العين الرقمي.

ضع حدًا زمنيًا للأطفال وتأكد من اتباعهم التعليمات بعناية إذا كان الطفل يستخدم أداة إلكترونية، فتأكد من أنه يأخذ فترات راحة متكررة.

قم بإجراء فحوصات العين الروتينية لطفلك



إذا اشتكى طفلك من الصداع وتشوه الرؤية، فقد يكون لديه أعراض قصر أو طول النظر، أو الحول "كسل العين"، يجب الذهاب للحصول على تقييم مناسب من قبل طبيب عيون، لا تهمل كل هذه العلامات الحمراء لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة في العين في المستقبل .