نزارباييف يعلن الاستقالة ويسلم قيادة حزب "نور الوطن" الحاكم للرئيس الكازاخي

استانا /أ ش أ/

قرر نور سلطان نزارباييف أول رئيس لكازاخستان، الاستقالة من منصبه كرئيس حزب "نور الوطن" الحاكم وتسليم رئيس الدولة الحالي، قاسم جومارت توكاييف، جميع صلاحياته، حسبما أعلن السكرتير الصحفى لمؤسس الدولة الكازاخستانية المستقلة، أيدوس أوكباي.

وقال أوكباى -فى تغريدة على (تويتر) اليوم الثلاثاء حسبما أوردت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية- "قرر نزارباييف فى اجتماع موسع للمجلس السياسى تسليم منصب رئيس حزب "نور الوطن"، وأكد أن رئيس البلاد يجب أن يتولى قيادة الحزب وأن يتم نقل السلطة له بما يتفق مع ميثاق الحزب".