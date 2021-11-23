نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية لتسريع العمل بملف تصالح مخالفات البناء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء جمال مسعود في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اجتماعا بأعضاء اللجنة التنسيقية لقانون التصالح، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوفات التي تواجه سير العمل في هذا الملف الحيوي.

حضر اللقاء المهندسة مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالحات بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، والقرى ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومسؤولى التنظيم بالوحدات القروية.

وخلال الاجتماع جرى استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد طلبات التصالح المقدمة بالوحدات المحلية، والملفات التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على الاعتداد بما قدمه المواطنون بملف التصالح على مخالفات البناء في نطاق القرى، وكذا مناقشة موقف ملفات التصالح التي جرى سداد إجمالي مبلغ التصالح عنها والمبالغ المحصلة ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية.



وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ، بالمتابعة والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف لتقنين الأوضاع، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون، وتقديم التسهيلات اللازمة، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات نظرا لأهمية هذا الملف للإسراع في عملية التصالح وإنهاء الملفات حتى يتمكن المواطن من التعامل الرسمي على العقار وإدخال المرافق بعد تقنين أوضاعه.