نائب محافظ قنا يتابع حالة طلاب التسمم بنجع حمادى.. ويؤكد خروج الغالبية

قنا صابر سعيد

انتقل حازم عمر نائب محافظ قنا، بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إلى مستشفى نجع حمادى العام للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ الذين أصيبوا باشتباه تسمم وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم.

وذلك على خلفية إصابه 50 تلميذا وتلميذة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية، باشتباه تسمم ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة، رافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال نائب محافظ قنا، إن جميع الحالات تتلقى كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسنهم، وتجرى متابعة الحالات القليلة المتبقية.



يذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعلن صباح اليوم عن وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بجميع مدارس قنا لحين وصول نتائج العينات العشوائية من الوجبات المدرسية، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر نائب المحافظ، مكونة من ممثلى مديريات الصحة "الطب الوقائى" والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدارس لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.