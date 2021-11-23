نائب محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل خطة التنمية الزراعية فى المدن والقرى

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بلال حبش نائب المحافظ، لحضور فعاليات اللقاء الخاص بالبرنامج القومي الثالث للصرف في إطار نهج القطاع المتكامل، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الري والاتحاد الأوروبي ،وبتمويل من البنك الألمانى،ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، لتحسين كفاءة الصرف الزراعي.

وحضر اللقاء المهندس محمد العبسي نائب رئيس الهيئة العامة للصرف بوزارة الري، المهندس جمال عبد الفتاح وكيل وزارة الري ببني سويف، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة نقيب الزراعيين بالمحافظة،السيد روب الخبير الألماني في مجال الصرف الزراعى.

وفي كلمته نقل "حبش" تحيات المحافظ "د .محمد هاني غنيم "للمشاركين في اللقاء من مسؤولى الري والزراعة والشركاء من الاتحاد الأوروبي ،مشيرا إلى أهمية عقد مثل تلك الفعاليات التي تتناول مكونا حيويا يتعلق بالتنمية الزراعية، باعتبارها أحد محاور الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها بني سويف وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية، خاصة وأن بني سويف"تعد محافظة زراعية في المقام الأول "ولديها من الموارد والمقومات التنافسية التى تمكنها من تحقيق التنمية فى مجال الزراعة، خاصة فى مجال التصنيع الزراعي، وهو ما يتسق مع ما تنفذه الدولة من مشروعات في الري والزراعة مثل المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف المائية وأساليب ونظم الري الحديث وغيرها.

وتضمن اللقاء كلمات افتتاحية وعرض لأنشطة برنامح مشروع الصرف والتعريف به ،وأبرز الإنجازات التي تم تنفيذها في إطار المشروع بأقليم مصر الوسطى، ودور الإرشاد في زيادة مشاركة المنتفعين من مشروعات الصرف، وحوار مفتوح لعرض بعض التحديات التي تواجه التوسع في المشروع وآليات وسبل تذليلها، حيث تم استعراض انواع الصرف الزراعي، والذي ينقسم إلى صرف مكشوف والتي يتم خلاله تجميع مياه الصرف الزراعي من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع ، وصرف مغطى عن طريق التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة الحذور بواسطة تركيب شبكات من المواسير تحت التربة وتصب في المصرف العمومي المكشوف.

كما تمت الإشارة إلى فوائد الصرف المغطي، والتي من أبرزها تشمل صرف المياه الزائدة عن حاجة التربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور،وخفض منسوب المياه الجوفية الأرضية لتهوية التربة وتفادي ذبول النباتات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسل التربة وتقليل ملوحتها والحفاظ على البيئة من التلوث، بجانب زيادة دخل المزارعين وزيادة الإنتاجية والرقعة الزراعية، في حين اختتم اللقاء بتكريم بعض القائمين على تنفيذ المشروع والمنتفعين من تطبيق الصرف المغطي من المزارعين ،حيث تم إهداؤهم شهادات تقدير لمشاركتهم في أنشطة وفعاليات المشروع.



بلال حبش نائب محافظ بنى سويف



تسليم شهادات للمشاركين