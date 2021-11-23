نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى ملوى.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز ملوي.

من جانبه، تابع نائب المحافظ بعض المشروعات بقرية قلندول، كما تفقد أعمال حفر توصيل الصرف الصحى بقرية قلندول، بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي.

وقال نائب المحافظ، إن الجهاز التنفيذي لمحافظة المنيا بقيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قري الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.

وخلال الجولة استمع نائب المحافظ لعدد من المواطنين ومطالبهم، وناقش مشكلة لأهالي قرية الحرية التابعة لنواى والخاصة بتغطية مسقى بالقرية. وعلى هامش الجولة، وجه نائب المحافظ، بتحرير محضر بيئة لأحد عصارات العسل الأسود بمجلس قروى نواى بمركز ملوى بسبب مخالفتها للقواعد والاشتراطات البيئية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة (1)



نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة (2)



نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة (3)



نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة (4)



نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة (5)