نائب رئيس جامعة أسيوط تناقش عدد من الحلول للتخلص الآمن من مشكلة القمامة فى الجامعة

أسيوط- هيثم البدرى

ترأست الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا موسعا مع اللجنة المعنية بوضع حلول وآليات للتخلص من مشكلة القمامة بالحرم الجامعى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو القاسم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة والمشرف على وحدة الحماية المدنية بالجامعة، والأستاذ محمود فوزى مدير دار الضيافة، وعدد من مسئولى ومديري إدارات المشروعات البيئية ، والإدارة المركزية للشئون القانونية، إدارة الأمن ، إدارة الحدائق، الشئون الهندسية.

وفى مستهل أعمال الاجتماع فقد أوضحت الدكتورة مها غانم ان مشكلة التخلص من القمامة والمخلفات الزراعية بالجامعة تعد من أهم المشكلات التي تحتاج الى تعاون وتضافر الجهود مع كافة الجهات والإدارات المعنية بالجامعة ، مشيرة إلى حرص إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال الى اتخاذ عدد من الخطوات الفعلية للتخلص الآمن والقضاء التام على تلك المشكلة للوصول الى حرم جامعي نظيف خالى من القمامة والمخلفات بكافة أشكالها، وهو ما يأتى تأكيدا على الدور المجتمعي والخدمي والبيئي للجامعة وسعيها الى تهيئة مناخ صحى ونظيف لكافة منتسبيها.

كما نوهت نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع تناول التأكيد على مخاطبة كافة أمناء الكليات ومديري المباني المختلفة بالمدن الجامعية وكافة إدارات الجامعة بمتابعة أعمال شركة جمع القمامة والتي تعاقدت معها الجامعة فى وقت سابق لتجميع القمامة فى أماكن ونقاط التجميع وعددها 13 نقطة بالحرم الجامعى، كما تطرقت الى ضرورة التخلص من المخلفات الزراعية بالفرم بدلا من الحرق والذي يسبب العديد من المشكلات الصحية، على ان يتم التنسيق مع كلية الزراعة بشان الاستفادة من مخلفات الفرم الزراعية وتوجيهها إلى بعض المصانع كمصانع الأخشاب والسماد وغيرها.

كما اختتمت اجتماعها بالتأكيد على ضرورة توعية كافة منتسبى الجامعة بأهمية فصل القمامة من المنبع تمهيداً لإعادة تدويرها ، وهو التوجه الذى سوف تدعمه الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال توفير الإمدادات والموارد اللازمة والإمكانيات التى تيسر ذلك.