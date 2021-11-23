مياه المنوفية: ندوة توعية بمدرسة إبراهيم الشال بكفر عشما ضمن "حياة كريمة"

قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه في إطار تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري، تم عقد ندوة توعية للطلاب بمدرسة الشهيد إبراهيم الشال الثانوية المشتركة بكفر عشما بمدينة الشهداء .

وأشار نجيب ؛ إلى أن إدارة التوعية قامت بعمل ندوات لتوعية الطلاب بمدرسة الشهيد إبراهيم الشال الثانوية بكفر عشما حيث تم توعية الطلاب بمبادرة حياة كريمة والجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة القرى المصرية .

وأضاف ؛ أنه تم الحديث حول مراحل تنقية المياه ومصادر المياه داخل مصر وجهود الشركة لتقديم كوب مياه نظيف ، مضيفا أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز الشهداء، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والاستخدام الأمثل وكيفية تفعيل مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات المقامة بالقرى.

وأضاف محمد نجيب ان الاهتمام بالنشء يعد من أهم اهتمامات الشركة فهم مستقبل الدوله المصرية ومن منطلق دور الشركة رفع ثقافة النشء لتعزيز ثقافة ترشيد إستهلاك المياة والاستخدام الامثل للصرف الصحى .