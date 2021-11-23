اليوم السابع
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منظمة التجارة العالمية تطلق برنامج تعقب تجارة لقاحات كورونا تفصيليا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:06 م
منظمة التجارة العالمية تطلق برنامج تعقب تجارة لقاحات كورونا تفصيليا منظمة التجارة العالمية
كتب عبد الحليم سالم

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أطلقت منظمة التجارة العالمية (WTO)  بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي (IMF) أمس ، أداة تعقب تجارة لقاحات COVID-19 التابعة لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ، وهي قاعدة بيانات جديدة تهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن تدفق لقاحات COVID-19 عبر الحدود. توفر البوابة بيانات عن تجارة وتوريد اللقاحات حسب المنتج والبلد ونوع الترتيب.

وقالت منظمة التجارة العالمية على موقعها الرسمى ، أن المنصة الجديدة تعتمد على عمل المذكرات الإعلامية لأمانة منظمة التجارة العالمية بشأن COVID-19 والتجارة العالمية ومذكرة مناقشة موظفي صندوق النقد الدولي - اقتراح لإنهاء جائحة COVID-19.
 
كما توفر المنصة مجموعة من البيانات حول إجمالي إمدادات اللقاح حتى الآن ، والصادرات حسب الاقتصاد المنتج ونوع ترتيب التوريد ، والواردات حسب فئة الدخل والقارة ، والإمداد حسب اقتصاد التصنيع ونوع اللقاح ، والإمداد للقارات وحالة التطعيم.
 
وأضافت المنظمة إنه يستمد متتبع اللقاح المعلومات من المجال العام ، وتقييم سوق لقاحات COVAX العالمي ، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، ومركز Duke Global Health Innovation Centre ، و Airfinity ، وعالمنا في البيانات ، ومجموعة البنك الدولي ، وبنك التنمية الآسيوي ، و فريق العمل الأفريقي لاقتناء اللقاحات (AVATT)، لافتة أن البيانات الواردة في أداة التتبع أولية وستخضع للمراجعات بالتعاون مع البلدان والمناطق والموردين وشركاء التحصين والصحة والتمويل. سيتم توفير تحديثات كل شهر لتعكس آخر التطورات.

لقاحات كورونا

منظمة التجارة العالمية

كوفيد 19

كوفاكس

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