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مقتل شخص فى خصومة ثأرية بمركز البدارى بأسيوط

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:50 ص
مقتل شخص فى خصومة ثأرية بمركز البدارى بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدري

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لقى شخص مصرعه بعد أن أطلق عليه شخص آخر وابلا من الأعيرة النارية أخذا بالثأر فى قرية قاو النواورة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية قاو النواورة بوجود إطلاق نار كثيف وقيام أحد الأشخاص بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على شخص أخذا بالثأر.

بالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ ومصرع " ق.  م " 50 سنة من قرية قاو النواورة بمركز البداري، وأن الواقعة بسبب وجود خصومة ثأرية راح ضحيتها شخص من الطرف الآخر.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البدارى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 

 


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