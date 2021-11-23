مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء أمن وسلامة المدنيين في مأرب اليمنية

أ ش أ

أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء أمن وسلامة المدنيين في محافظة مأرب اليمنية، بما في ذلك أكثر من مليون شخص من النازحين، خاصة مع اقتراب خطوط المواجهة من المناطق السكنية المكتظة بالسكان، محذرة من أن حياة هؤلاء أصبحت في خطر، كما أصبح الوصول إلى المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو - في مؤتمر صحفي في جنيف - إن "المزيد من تصعيد النزاع لن يؤدي إلا إلى زيادة ضعف الأشخاص في مأرب وخاصة النازحين"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن، مشيرة إلى أن الحل السلمي للصراع فقط يمكن أن يوقف المزيد من المعاناة.

وأضافت المتحدثة أن حوالي 40 ألف شخص قد أجبروا على الفرار في مأرب منذ سبتمبر وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من جميع حالات النزوح في هذه المحافظة الجنوبية الشرقية منذ بداية العام، منوهة إلى أن مأرب تستضيف الآن نصف النازحين الجدد الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2021.

وأكدت أن النزوح الجديد يؤدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحالية، مما يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى المأوى والمواد المنزلية الأساسية والمياه والصرف الصحي والتعليم وخدمات الحماية خاصة للأطفال.

وأوضحت المتحدثة أن الظروف الصحية مثل الإسهال المائي الحاد والملاريا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي تعتبر شائعة بين النازحين حديثا، وأن هناك حاجة ماسة لإجراء فحوصات لتوفير الرعاية الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت إلى أن العائلات في منطقة صرواح تعد من بين أكثر الفئات ضعفا، مكررة دعوتها لأطراف النزاع لحماية المدنيين والبنية التحتية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية ومواقع النزوح.