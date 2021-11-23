مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية تقدموا رسميا للترشح

أ ش أ

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول وحتى انتهاء قبول أوراق المرشحين وصل إلى (98) مرشحاً.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مكاتب الإدارات الانتخابية الثلاث بكل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، انتهت مساء الإثنين من استقبال المرشحين المتقدمين رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

ويتوقع مراقبون أن يتسبب العدد الكبير للمرشحين على كرسى الرئاسة بليبيا في تفتيت أصوات الناخبين بين المرشحين للانتخابات الرئاسية حيث وصل عدد المرشحين عن المنطقة الغربية حوالى 50 مرشحا في مقابل 10 مرشحين عن المنطقة الشرقية و6 مرشحين عن المنطقة الجنوبية، وذلك قبل ساعة ونصف من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في بيانات صحفية سابقة أن قبولها لأوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائي، مشيرة إلى أن أوراق المرشحين تحال إلى مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، بالإضافة لبت اللجنة القانونية التابعة للمفوضية في أوراق المرشحين واستبعاد من لم تنطبق عليهم شروط الترشح للرئاسة وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.