اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية تقدموا رسميا للترشح

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:30 ص
مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية تقدموا رسميا للترشح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول وحتى انتهاء قبول أوراق المرشحين وصل إلى (98) مرشحاً. 


وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مكاتب الإدارات الانتخابية الثلاث بكل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها الليبية، انتهت مساء الإثنين من استقبال المرشحين المتقدمين رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

ويتوقع مراقبون أن يتسبب العدد الكبير للمرشحين على كرسى الرئاسة بليبيا في تفتيت أصوات الناخبين بين المرشحين للانتخابات الرئاسية حيث وصل عدد المرشحين عن المنطقة الغربية حوالى 50 مرشحا في مقابل 10 مرشحين عن المنطقة الشرقية و6 مرشحين عن المنطقة الجنوبية، وذلك قبل ساعة ونصف من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في بيانات صحفية سابقة أن قبولها لأوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائي، مشيرة إلى أن أوراق المرشحين تحال إلى مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، بالإضافة لبت اللجنة القانونية التابعة للمفوضية في أوراق المرشحين واستبعاد من لم تنطبق عليهم شروط الترشح للرئاسة وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.

 

ليبيا

الانتخابات الليبية

المرشحون للانتخابات الليبية

مفوضية الانتخابات

الحكومة الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 م

ليلى بن خليفة.. آخر مفاجآت ماراثون الانتخابات الرئاسية الليبية.. رئيسة حزب الحركة الوطنية تنافس 70 مرشحا من ساسة وجنرالات ليبيا.. 1534 مرشحا يستعدون للبرلمان.. و1.5 مليون مواطن يتسلمون البطاقات الانتخابية

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:15 م

رئيس حكومة الوحدة الليبية يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:05 م

مستشار رئيس برلمان ليبيا يؤكد ضرورة توجه الليبيين نحو صناديق الاقتراع

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة