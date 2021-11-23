اليوم السابع
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معلومة قانونية.. ما هى عقوبة ترويج الشائعات؟

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:00 ص
معلومة قانونية.. ما هى عقوبة ترويج الشائعات؟ كلبش- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبات ترويج الشائعات فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

 
ويقول خالد محمد المحامي بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله،  موضحا أن مواقع السوشيال ميديا يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
 
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
 

 

 


ترويج الشائعات

عقوبة ترويج الشائعات

القانون المصرى

اخبار الحوادث

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