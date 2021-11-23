اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:44 م
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مصلحة الطب الشرعى تحصل على شهادة الاعتماد الدولى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:58 م
مصلحة الطب الشرعى تحصل على شهادة الاعتماد الدولى الطب الشرعى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حصلت مصلحة الشرعى على شهادة الاعتماد الدولى والذى جاء تتوجيا لجهود وزارة العدل فى تطوير منظومة العمل بالقطاعات المختلفة والمصالح التابعة لها، وفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، بإتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية فى مجال الطيب الشرعى ومد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة.

 

وعلى مدار عامين تحت إشراف لجان تفيش من هيئة الجودة العالمية الأيزو بإجراء اختبار ومراجعة العمل، وافق المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك" التابعة لوزارة التجارة والصناعة على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع "A" فى مجال فحص الجثامين وتشريحها وفحص الانسجة الجنائي وفحص المجنى عليهم فى قضايا العنف وذك طبقا للمواصفات والمعايير الدولة.

 

وفقا لهذا الاعتماد يسمح لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل استخدام شعار اعتماد المجلس الوطنى طبقا لقواعد العمل بالمجلس ومن المقرر أن يسرى هذا الاعتماد لمصلحة الطب الشرعى لمدة 4 سنوات.


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