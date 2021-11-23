مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم فى الكاراتيه

كتب أحمد مصطفى

استقبلت مصرللطيران بعثة منتخب مصر الأولمبية والبارالمبية للكاراتيه والبالغ عددها53 لاعب واداري عقب حصولهم علي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكبار بدبي.

هذا واستقبلت إدارة العلاقات العامة بمصرللطيران البعثة بمطار القاهرة عقب وصولهم علي رحلة الشركة رقم ms913 القادمة مساء اليوم من دبي وتم إنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر .

جدير بالذكر أنه من بين أفراد البعثة اللاعبة فريال اشرف اول لاعبة مصرية تحصل علي الميدالية الذهبية في بطولة الألعاب الأوليمبية والتي أقيمت مؤخرا باليابان .



مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه (1)



مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه (2)



مصر للطيران تستقبل منتخب مصر أبطال العالم في الكاراتيه (3)