ونقلت قناة (إيه.بى.سى) الأمريكية عن المتحدث باسم البحرية إنديكا دي سيلفا قوله انه جرى إنقاذ 12 شخصا آخرين، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة.

وأضاف دي سيلفا أن الحادث وقع عندما كانت العبارة في طريقها إلى إحدى البلدات الواقعة على الساحل الشرقى لسريلانكا وتبعد نحو 260 كيلومترا (160 ميلا) شمال شرق العاصمة "كولومبو".

من جانبه، قال مسئول بالشرطة إن هناك أربعة أطفال بين القتلى جراء هذا الحادث.