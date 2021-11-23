اليوم السابع
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مصرع شاب انهار عليه حفر مواسير رى من أرضه الزراعية فى بنى سويف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:42 م
مصرع شاب انهار عليه حفر مواسير رى من أرضه الزراعية فى بنى سويف سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي شاب مصرعه بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إثر إنهيار حفر عليه أثناء توصيله مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية "أم الجنازير" بمركز ببا، جنوب بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول "احمد س.ع" 36 سنة، جثة هامدة، تم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وذلك إثر انهيار حفر عليه اثناء قيامه بتوصيل مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية "أم الجنازير" بدائرة المركز.

وعاينت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفي كان يعمل مع آخرين بالحفر لتركيب مواسير تصل بين أرضه الزراعية والترعة المارة أمام الأرض، الجاري تبطينها، وذلك لتسهيل عملية الري بعد الانتهاء من أعمال التبطين.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، وإستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.


اللواء طارق مشهور

وزير الداخلية

مدير امن بني سويف

مأمور مركز شرطة ببا

المستشفى المركزي

مشرحة

النيابة العامة

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