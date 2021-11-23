مسؤولة أوروبية تزور البوسنة والهرسك لبحث تعزيز الحوار والمصالحة

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بدأت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا شميد، زيارة إلى البوسنة والهرسك تستمر 3 أيام؛ لبحث تعزيز الحوار والمصالحة ومتابعة أولويات الإصلاح في البلاد.



وذكرت المنظمة - في بيان أن المسئولة الأوروبية ستعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعي المستوى، كما ستزور مقر بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالبوسنة والهرسك وأحد مكاتبها الميدانية.



وأشار البيان إلى أن شميد سوف تلتقى مع أعضاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش وميلوراد دوديك وشفيق دافيروفيتش ووزير الشئون الخارجية بيسيرا تركوفيتش، كما ستجري مناقشات مع البرلمان ومجموعة العمل المشتركة بين الوكالات الدولية حول إصلاح قانون الانتخابات.



كما ستلتقي شميد مع ممثلي المجتمع المدني وشركاء المنظمة الأوروبية.