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مدير تأمين صحى الشرقية يتابع تطوير قسم المغسلة بمستشفى المبرة وعيادة القرين.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:53 م
مدير تأمين صحى الشرقية يتابع تطوير قسم المغسلة بمستشفى المبرة وعيادة القرين.. صور جانب من الزيارة
الشرقية - حمدي عبد العظيم

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أجرى الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحي بالشرقية، جولة تفقدية بالمرور على عيادة القرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، للمتابعة والاطمئنان على سير العمل وانتظام العاملين فى إطار متابعته لأحداث الفرع المختلفة.

وتفقد الأقسام المختلفة بالعيادة واطمأن على توافر الادوية والمستلزمات بصيدلية العيادة، وشدد على تلافي بعض الملاحظات التى ظهرت أثناء المرور والعمل على زيادة أعداد الطلاب المترددين على عيادة الربط، والمتابعة الجيدة لأعمال الصحة المدرسية.

وكلف مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، بالانتهاء من بعض أعمال الصيانة بالعيادة وضرورة توفير التخصصات الطبية غير المتوفرة بالعيادة لتقديم خدمة متكاملة، وتكليف التموين الطبي بتوفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة للعيادة.

كان فى استقبال مدير الفرع ومرافقيه أثناء المرور، الدكتورة هويدا عبد الرحمن مدير عيادة القرين وأمل زيدان المدير المالي والإداري بعيادة القرين.

كما شملت الزيارة تفقد قسم المغسلة بمستشفى المبرة بعد تطويره وتحديثه بأحدث النظم والمعدات الحديثة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة بقسم المغسلة بأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى، وذلك لقرب تسليم المشروع لدخوله الخدمة ليصبح إضافة كبيرة وإنجازا للفرع والمستشفى فى حضور الهيئة المنفذة للمشروع أميرة عباس مدير الإدارة المالية بالفرع، والدكتور أحمد عثمان مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والمهندس حاتم السيد عبد الصمد رئيس المشروعات بالفرع.
 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
داخل العيادة
داخل العيادة
 
مدير التأمين الصحى بالشرقية
مدير التأمين الصحى بالشرقية
 
يتفقد عيادة القرين
يتفقد عيادة القرين

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