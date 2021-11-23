محور كلابشة أعلى النيل بأسوان بطول 23 كيلو متر وتكلفة مليار جنيه.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نشرت وزارة النقل صورا، لمحور كلابشة أعلى النيل بمحافظة أسوان بعد انتهاء تنفيذه، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 12 معلومة عن المحور الجديد:

يقع محور كلابشة بنطاق مركز كوم أمبو محافظة أسوان. تبلغ تكلفة المحور الإجمالية نحو 1.050 مليار جنيه. تم تشغيله تجريبياً وأصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي أمام حركة المرور. المحور الجديد يأتى فى إطار تقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر. يساعد على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. طول المحور الجديد يبلغ 23 كم. وعرضه 21 م. يضم 2 حارة مرورية لكل اتجاه. يشمل على 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصارف. يساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ). كما يساهم في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي. ويخدم المحور قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان



محور كلابشة على النيل بمحافظة اسوان