محاور عمل قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف

تسلمت مصر رئاسة منظمة الكوميسا اليوم فى حدث كبير استضافته العاصمة الإدارية، بحضور ومشاركة أغلب الدول الأعضاء داخل المنظمة، وينشر اليوم السابع أهم ما يتضمنة جدول أعمال اجتماعات الكوميسا في العاصمة الإدارية اليوم.

أبرز ما تتضمنه أجندة الكوميسا: