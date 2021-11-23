اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محاور عمل قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:37 ص
محاور عمل قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية.. إنفوجراف قمة الكوميسا

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تسلمت مصر رئاسة منظمة الكوميسا اليوم فى حدث كبير استضافته العاصمة الإدارية، بحضور ومشاركة أغلب الدول الأعضاء داخل المنظمة، وينشر اليوم السابع أهم ما يتضمنة جدول أعمال اجتماعات الكوميسا في العاصمة الإدارية اليوم.

أبرز ما تتضمنه أجندة الكوميسا:

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مؤتمر الكوميسا

قمة الكوميسا

مؤتمر الكوميسا في مصر

العاصمة الإدارية

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