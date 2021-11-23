محامي ترامب السابق يهدده بعد خروجه من السجن: لن أكون الوحيد المدان

وكالات

هدد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأخير بأنه "لن يكون ‏الوحيد الذي تم مقاضاته وإدانته"، وذلك في أول تصريحات إعلامية له بعد خروجه من السجن، أمس ‏الاثنين.‏

وحُكم على كوهين بالسجن 3 سنوات في ديسمبر 2018، بعد إقراره بارتكاب جرائم تشمل انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، والتهرب الضريبي، والكذب على الكونغرس.

وارتبطت انتهاكات تمويل الحملة بدور كوهين في ترتيبه دفع أموال لإسكات امرأتين (نجمة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز وعارضة الأزياء كارين ماكدوغال) بغرض منعهما من الإدلاء بتصريحات عامة خلال السباق الرئاسي لعام 2016 حول العلاقات خارج نطاق الزواج المزعومة مع موكله السابق دونالد ترامب، وذلك بأمر مباشر منه.

وقال مايكل كوهين في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أريد أن أقدم هذا الوعد لجميع المشاهدين: ربما تمت مقاضاتي، والآن أنا الوحيد، لكنني لن أكون الوحيد" الذي ستتم ملاحقته، وذلك في تعليقه على جرائم أخرى متعلقة بترامب.

وكشف كوهين أن أكبر ثلاثة أبناء لترامب لعبوا دورا، وكذلك ألين فايسلبرغ، المدير المالي لمنظمة ترامب منذ فترة طويلة، والذي تم القبض عليه ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم ضريبية في يوليو الماضي.

وقال كوهين: "كان هناك عدد غير قليل من الأشخاص المتورطين، إريك ترامب كان متورطًا، من الواضح أن ألين فايسلبرغ، الذي هو بالفعل تحت لائحة الاتهام، وكذلك دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، لقد كان هناك عدد كبير من الأشخاص الذين شاركوا في هذا، بالتأكيد لم أكن وحدي، لم تكن هذه محادثة فردية مع دونالد، بل كانت مجموعة أكبر بكثير، فلنترك الأمور عند هذا الحد".

وشدد كوهين، أمس الإثنين، أنه سيواصل تعاونه الكامل مع التحقيقات الجارية، بما في ذلك تحقيق المدعي العام لمنطقة مانهاتن بشأن منظمة ترامب وفايسلبيرغ.

من ناحية أخرى، أكد مايكل كوهين، في مقابلة "سي إن إن"، أمس الاثنين، أنه لن يترشح لخوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وبرر كوهين اعتقاده بأن "ترامب يمتلك غرورا هشا" لا يتحمل أن يخسر مرتين.

وتشير استطلاعات الرأي الخاصة بدونالد ترامب أنه سيترشح للرئاسة من جديد في عام 2024، مع سعيه للفوز بأصوات 5 ولايات خسرها في انتخابات 2020 أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي أريزونا وميتشيغان وبنسلفانيا وجورجيا ويسكونسن.