اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:13 م
أكرم القصاص
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بعد صدور قرار رئاسى بنقل تخصيصها لـ"المجتمعات العمرانية"..

محافظ دمياط ووزير الإسكان يتفقدان قطعة أرض برأس البر تمهيدا لإقامة مشروع سكنى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:08 م
محافظ دمياط ووزير الإسكان يتفقدان قطعة أرض برأس البر تمهيدا لإقامة مشروع سكنى جولة المحافظ
دمياط: معتز الشربيني

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ستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمدينة رأس البر، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث قاما بتفقد أحد المواقع بمنطقة الامتداد العمراني بمساحة تقديرية 76 فدان صدر بشأنها قرار رئاسى بنقل تخصيصها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد بحثت المحافظ ووزير الإسكان موقف إنشاء مشروع سكنى بالموقع بحيث يتضمن منطقة خدمية متكاملة.

وفى هذا السياق، ذكرت "الدكتورة منال عوض" أنه تم مناقشة محاور المشروع لتنفيذه وفقاً للاشتراطات والطبيعة الخاصة بالمدينة ، مع مراعاة الاستغلال الأمثل للمنطقة الشاطئية بالموقع والنسيج العمرانى الذى تتميز به رأس البر.

 

 


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