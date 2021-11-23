محافظ جنوب سيناء: 5 محطات غاز طبيعى وشحن كهرباء للسيارات فى شرم الشيخ

جنوب سيناء ياسر عامر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من عدد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن السيارات بالكهرباء، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة وتحويل الأتوبيسات وجميع وسائل النقل الجماعي وسيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لتكون ضمن المدن الخضراء في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ في نهاية العام المقبل 2022.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمرور علي محطات التموين بالغاز والكهرباء بالمدينة؛ وهي محطة تموين هضبة أم السيد، ومحطة تموين السوق القديم، ومحطة تموين شرق الدلتا، ومحطة تموين مدخل بوابة شرم الشيخ، ومحطة تموين مدخل شرم الشيخ/ دهب.

وفى إطار استعدادات المدينة لاستقبال عدة مؤتمرات هامة خلال الفترة المقبلة، منها مؤتمر مكافحة الفساد، ومنتدى شباب العالم، وقمة المناخ، تفقد المحافظ عدة مشروعات هامة في مجال تطوير وتوسعة الطرق والمحاور الرئيسية والتجميل؛ منها الطريق الواصل بين شركة أتوبيس شرق الدلتا ومحطة تموين السيارات موبيل ماراً بالكوبري وجامعة الملك سلمان الدولية ومدينة الشباب والرياضة، ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ويعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تشمل الأعمال توسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار.



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق أيقونة السلام مدخل شرم الشيخ دهب ماراً بمركز الحضارة الإنسانية بطول 5 كم 5 حارات مرورية يمين و5 حارات مرورية يسار، بالإضافة لأعمال التشجير والتخطيط ويعد الطريق محوراً رئيسياً هاماً يسهل الحركة المرورية للمتجه من طريق السلام أو المطار إلى الطريق الأوسط ومركز الحضارة ومنطقة نبق، بالإضافة للمتجه من شرم الشيخ إلى دهب، وتابع المحافظ أيضا تطوير وتوسعة وتجميل شارع مجلس المدينة بطول 3 كم وهو أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى مجلس مدينة شرم الشيخ، في إطار تطوير منطقة هضبة أم السيد.



وأثنى المحافظ على الأعمال والجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمدينة والشركات المنفذة والجهات المعاونة، وحرص محافظ جنوب سيناء على التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين تحفيزاً وتشجيعاً لهم.



واستكمالاً للجولة تابع المحافظ أعمال التشجير على جانبي الطرق وأعمال التجميل بجميع الطرق والمحاور الرئيسية والعرضية والفرعية بالمدينة، بالإضافة لأعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة الهضبة وشارع السلام والطرق الجديدة الجاري تطويرها، وتابع أعمال التشجير وأعمال التجميل بالجزيرة الوسطي من أمام جامعة الملك سلمان الدولية حتى محطة تموين وطنية بالطريق الأوسط بطول 2 كم وعرض 60 مترا مروراً بالكوبري ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأشار المحافظ، إلى أن الجميع بمدينة شرم الشيخ على قدم وساق للانتهاء من عدة أعمال ضخمة وتطوير شامل لمدينة شرم الشيخ، حيث ستحظى المدينة الساحرة باهتمام جميع وفود العالم خلال المؤتمرات الدولية التي تستضيفها مدينة السلام.